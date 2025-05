甘酸っぱいイチゴ感と軽いザクザク食感が同居する「濃苺サンダー」試食レビュー

・関連記事

「あなたにはこの違いが分かるか!?」と登場した「ブラックサンダーExcellent」を食べてブラックサンダーとの違いを確かめてみた - GIGAZINE



メロン果汁&メロンエキス&メロンピューレを使った「三ツ矢素材派メロンソーダ」はいったいどれだけメロンなのか確かめてみた - GIGAZINE



紅茶の濃い香りが漂うハーゲンダッツの「紅茶&クッキー ~優雅なティータイム~」試食レビュー - GIGAZINE



バナナチップの「ゴリッ」という食感が楽しい「バナナのサンダーひとくちサイズ」試食レビュー - GIGAZINE



「コアラのマーチ」に新定番として「コアラのマーチ<全粒粉in旨ビス>」が加わったので食べてみました - GIGAZINE

2025年05月09日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article 'Deep Strawberry Thunder' Tasting Review….