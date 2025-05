2025年05月09日 11時58分 メモ

トランプ大統領がイギリスとの関税交渉に合意した際にビットコインの価格が上昇し10万ドルを突破、2025年6月までに12万ドル突破との予測も



2025年5月8日にアメリカのドナルド・トランプ大統領とイギリスのキア・スターマー首相が関税を巡る交渉の合意に至ったことを発表しました。この合意に伴ってビットコインの価格が上昇して2025年2月から3カ月ぶりに10万ドル(約1460万円)を超えました。



アメリカは他国で製造された自動車に25%の関税を課していますが、今回の合意によってイギリスで生産された自動車は年間10万台までは関税が10%に引き下げられることとなりました。また、イギリスの鉄鋼製品とアルミニウムについては関税が0%に引き下げられることも明らかになっています。





ビットコインの価格は2024年のアメリカ大統領選でトランプ大統領の再選が決まってから上昇を続けて2025年1月には史上初めて10万ドル(約1460万円)を突破。その後も高値が続いていましたが2025年2月頃から価格が下落傾向に転じました。



その後、2025年4月上旬には価格が上昇傾向に転じ、アメリカとイギリスの関税交渉の合意が報じられると一気に上昇して10万ドル(約1460万円)を超えました。記事作成時点のビットコインの価格は10万2944ドルです。





また、日本円での価格は1501万8345.44円です。





仮想通貨関連メディアのDecryptは「世界中の機関投資家がドルからの分散投資先としてビットコインを重視するようになった」と指摘しています。また、スタンダードチャータード銀行のアナリストを務めるジェフ・ケンドリック氏は「ビットコインは2025年6月末までに12万ドル(約1750万円)に達する」と予測。ただし、ソロウィン・ホールディングスのマネージングディレクターを務めるマルコ・リム氏は「ビットコインが12万ドルに達するか否かは連邦準備制度理事会(FRB)の金利政策と密接に関係している」と指摘しています。



なお、アメリカではステーブルコインの規制に焦点を当てた「GENIUS法案」が上院に提出されていましたが、2025年5月8日に行われた投票では審議を始めるのに必要な60票を集めることができず成立が遠のきました。このGENIUS法案を巡っては、民主党が仮想通貨「$TRUMP」の価格高騰を踏まえて「大統領や政府高官が在任期間中に仮想通貨関連事業で利益を得ることを禁じる条項」を盛り込むように求めていましたが、共和党は民主党の要求を拒否しています。



