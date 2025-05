OpenAIとアメリカ食品医薬品局が医薬品審査向けAI「cderGPT」プロジェクトを検討中か

ChatGPTの開発で知られるOpenAIが、アメリカ食品医薬品局(FDA)と「医薬品審査のためのAI」について話し合いを行っていると報じられています。 OpenAI and the FDA are reportedly discussing AI for drug evaluations | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/05/07/openai-and-the-fda-are-reportedly-discussing-ai-for-drug-evaluations/ 報告によると、OpenAIとFDAの話し合いは「 cderGPT 」と呼ばれるプロジェクトに関してのものだとのこと。

2025年05月08日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

