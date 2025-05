DOGEがアメリカ人の個人情報を一元化した巨大データベースの構築に奔走するもセキュリティ対策に懸念ありとの声

アメリカ政府の無駄をなくすことを目的に活動している政府効率化省(DOGE)は、これまで別々に管理されていたデータを統合し、アクセスしやすく、そしてデータの分析を容易にするべく省庁をまたいで作業しています。この活動に対し、一部ではセキュリティ対策への懸念が生じ、必要な手続きが取られていないことを疑問視する声があります。 Why Elon Musk's DOGE is amassing sensitive government data - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/business/2025/05/07/doge-government-data-immigration-social-security/ トランプ大統領は、データが複数の組織で別個に管理されている「情報のサイロ化」状態を問題視し、業務の合理化と支出の削減を図る中で組織間のデータ共有を促進するという 大統領令 に署名しています。この大統領令により、政府の過払いや、政府が詐欺行為に遭っていないかを検知しやすくなることが期待されています。 DOGEもこうした精神にのっとりデータ統合を図っています。例えば社会保障庁に対しては、社会保障に関連する個人情報の統合を指示してアクセスや分析を容易にしようとしているほか、連邦捜査局(FBI)では4つに分断されている人事データの統合を指示し、市民権・移民局では富裕層移民向けのビザプログラムの申請者に関するデータを内部で共有するシステムを構築するよう職員に指示しました。

2025年05月08日 21時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

