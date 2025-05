2025年05月08日 12時19分 ソフトウェア

AppleはSafariにAI検索エンジンを追加することを検討している



Appleが、自社デバイスに搭載するウェブブラウザ「Safari」にAI検索エンジンを導入することを積極的に検討していると報じられました。これによりAppleがGoogleと長年提携してきた関係が終了する可能性があると指摘されています。



Apple Explores Move to AI Search in Browser Amid Google Fallout - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-07/apple-working-to-move-to-ai-search-in-browser-amid-google-fallout



Eddy Cue is fighting to save Apple’s $20 billion paycheck from Google | The Verge

https://www.theverge.com/policy/662974/google-search-remedies-trial-eddy-cue-apple-deal-ai



Apple is looking to add AI search engines to Safari | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/05/07/apple-is-looking-to-add-ai-search-engines-to-safari/



Appleのサービス担当シニアバイスプレジデントであるエディ・キュー氏は、アメリカ司法省がGoogleの親会社であるAlphabetを独占禁止法違反で提訴した裁判における証言で、「MicrosoftのBingやDuckDuckGoが検索市場におけるGoogleの優位性を崩す可能性は低いが、AI検索サービスは簡単に崩す可能性がある」と語ったとのこと。



キュー氏は、Safariでの検索数が2025年4月に初めて減少したことを明らかにし、「これは人々がOpenAIやPerplexity、AnthropicなどのAI検索を利用しているからだ」と述べています。そして、キュー氏はこうしたAI検索プロバイダーが最終的に「Googleのような標準的な検索エンジンに取って代わるだろう」という考えを示しました。





さらにキュー氏は、「Appleが将来SafariにこうしたAI検索エンジンを搭載するだろうと確信している」と述べ、具体的にAppleがPerplexityと協議を重ねてきていることも明らかにしました。



「AIが登場する前は、他の選択肢はどれも有効な選択肢ではないと感じていた」とキュー氏は述べ、「今は、新たな参入者が異なる方法で問題に取り組んでいるため、はるかに大きな可能性があると考えている」と語ったそうです。





ただし、Googleは自社ブログでキュー氏の証言に対し「検索では、クエリの全体的な増加が続いています。これには、Appleのデバイスやプラットフォームからのクエリの総数の増加が含まれます」と反論しました。



Google's statement on May 7 press reports about Search traffic

https://blog.google/products/search/statement-press-reports-about-search-traffic/



記事作成時点でSafariのデフォルト検索エンジンはGoogleに設定されていますが、これはGoogleがAppleに多額の契約金を支払う契約が締結されていることが明らかとなっています。しかし、この契約は独占禁止法に抵触しているのではないかとして、たびたび当局から槍玉に挙げられています。



GoogleはSafariのデフォルト検索エンジンになることで得ている収益の36%をAppleに支払っている - GIGAZINE





経済メディアのBloombergは、AppleがAI検索サービスを積極的に検討することは、Googleとの長年の提携関係が終了する可能性を示唆しており、業界の動きが加速するほどの大きな変化だと指摘しています。



なお、記事作成時点で、AppleはApple IntelligenceのオプションとしてOpenAIのChatGPTを提供しており、2025年後半にはGoogleのAIであるGeminiも追加される予定。キュー氏によれば、AppleはApple Intelligenceとの連携で、AnthropicのClaudeやPerplexity、中国に拠点を置くDeepSeek、そしてxAIのGrokも検討したとのこと。また、OpenAIとの契約により、Apple独自のものも含め、他のAIプロバイダーを同社のOSに追加できるようになるとも述べています。