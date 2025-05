サウナによく入る人は健康状態がよくエネルギーや幸福度が高いという研究結果

サウナ はフィンランドが発祥とされる蒸気浴の一種であり、日本でも2020年頃からサウナブームが起きるなど、今日では世界各国で親しまれています。スウェーデンで行われた研究では、サウナによく入る人は健康状態がよく、エネルギーレベルが高く、幸福度が高いという結果が明らかになりました。 Full article: Sauna bathing in northern Sweden: results from the MONICA study 2022 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423982.2024.2419698

2025年05月04日 18時00分00秒

