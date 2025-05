2025年05月02日 14時32分 セキュリティ

軍事機密を誤って流出させたトランプ政権高官が「Signalのメッセージをアーカイブする非公式アプリ」を使っていた



2025年3月、トランプ政権で国家安全保障問題担当大統領補佐官を務めていたマイケル・ウォルツ氏が、誤ってメッセンジャーアプリ・Signalのグループチャットに民間人を追加してしまい、極秘の軍事作戦を外部に流出させるという事態が発生しました。ウォルツ氏は5月1日に大統領補佐官を解任され、次期国連大使に指名されることが発表されていますが、これは事実上の更迭とみられています。そんなウォルツ氏が、「Signalのメッセージをアーカイブする非公式アプリ」を使っていたと海外メディアの404 Mediaが報じました。



アメリカは2025年3月15日、紅海で商船襲撃を続けるイエメンの親イラン武装組織「フーシ派」の拠点を爆撃しました。この攻撃が行われる直前の3月11日、ウォルツ氏は月刊誌・The Atlanticの編集長であるであるジェフリー・ゴールドバーグ氏を、誤って政府高官が集まるSignalのグループチャットに招待してしまいました。



政府高官らはゴールドバーグ氏の存在に気付かないまま会話をしており、爆撃前日の14日には紅海を巡る情勢や攻撃のタイミングについての相談を行いました。そして15日には、ピート・ヘグセス国防長官が、攻撃目標や配備される兵器、攻撃の順序に関する情報などを投稿したため、ゴールドバーグ氏は半信半疑だったとはいえ、攻撃が発生する前にその事実を知ることができたとのこと。グループチャットで交わされた詳しい会話については、以下の記事を読むとよくわかります。



その後、トゥルシー・ギャバード国家情報長官が公聴会で、Signalが政府機関の機器にあらかじめインストールされていることを証言しました。Signalはエンドツーエンドの暗号化を行っている機密性の高いメッセンジャーアプリとされていますが、アメリカ国家安全保障局(NSA)は職員に対し、ロシアのプロフェッショナルハッキンググループがSignalの暗号化を回避する方法を持っていると警告しています。



一連の報道の後、ドナルド・トランプ大統領はウォルツ氏をかばっていたようですが、ホワイトハウス内では更迭を支持する声が高まっていたとのこと。結局5月1日、ウォルツ氏の事実上の解任が発表されました。



そんな中、404 Mediaは海外メディアのロイターが公開した「2025年4月30日にワシントンD.C.のホワイトハウスで行われた閣議に出席した際、スマートフォンをチェックするウォルツ氏」の写真に、注目するべきものが写り込んでいたと指摘しています。



問題の写真に写ったウォルツ氏のスマートフォンを拡大した画像が以下。「JD Vance(J・D・ヴァンス氏、アメリカ副大統領)」などが政府高官の名前が並んだ下に、「Verify your TM SGNL PIN(TM SGNL PINの確認)」というメッセージが表示されています。これはSignalのPINコード確認メッセージと似ていますが、これは正式なSignalに表示されるものとは異なるとのこと。



by REUTERS/Evelyn Hockstein



404 Mediaは、ウォルツ氏のスマートフォンに表示されている「TM SGNL」とは、Signalのクローンを作成する企業・TeleMessageという会社のソフトウェアを指しているようだと指摘しています。



TeleMessageが開発するアプリは、iOS・Android・デスクトップで送受信したSignalメッセージをキャプチャーし、アーカイブするというものです。このアプリは標準のSignalインターフェースと暗号化をそのまま使用し、キャプチャーしたメッセージやファイルを、任意のメールアーカイブベンダーにアップロードするとのこと。



以下の動画を見ると、TeleMessageのSignalアーカイブアプリがどのようなものかわかります。



2台のスマートフォンを使い、Signalでメッセージをやり取りします。





すると、Gmailなどのメールアカウントに送受信したメッセージが記録される仕組みです。





メールを開いてみると、送受信したメッセージが記されていました。





送受信した画像やファイルもそのままアーカイブされます。





404 Mediaは、Signalにはエンドツーエンドの暗号化が施されているものの、このアプリを使っていてはメッセージが別の場所に保存されるため機能しないと指摘。また、Gmailなどのメールアカウントを使用することにもリスクがあると主張しています。



TeleMessageやSignal、アメリカ政府関係者のいずれも404 Mediaのコメント要求に応じませんでした。しかし、404 Mediaの調査ではTeleMessageに言及する多数のアメリカ政府の契約が見つかっており、2024年12月には約9万ドル(約1300万円)でSignalやWhatsAppのメッセージアーカイブの契約を結んでいたと報じられています。





ウォルツ氏がTeleMessageのアプリを使用していた理由は、連邦判事が3月27日に下した「政府関係者はSignalグループチャットで交換されたすべてのメッセージを保存するように」という命令に従うためだった可能性があります。



404 Mediaは、「これらのグループチャットで懸念されたことのひとつが、『Signalを使っている政府関係者は、政府通信の連邦記録法を守っていないのではないか』ということでした。TeleMessageはその問題を解決するかもしれません」と述べました。