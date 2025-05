2025年05月02日 11時46分 乗り物

完全自動運転トラックがついに貨物輸送を開始、Auroraが開発しテキサス州の公道を走行



アメリカで自動運転車を開発するAuroraが、同社初の完全自動運転トラックが公道で運行を開始したと発表しました。発表時点で既に1900kmほど走行しており、テキサス州の都市間で荷物を輸送しています。



Aurora Delivers: My Ride in the First Self-Driving Commercial Truck

https://aurora.tech/newsroom/aurora-delivers-my-ride-in-the-first-self-driving-commercial-truck



Aurora’s driverless trucks are making deliveries in Texas | The Verge

https://www.theverge.com/news/659518/aurora-autonomous-truck-first-delivery-texas



In U.S. First, Aurora Launches Fully Driverless Trucking Deliveries Between Dallas and Houston » Dallas Innovates

https://dallasinnovates.com/in-u-s-first-aurora-launches-fully-driverless-trucking-deliveries-between-dallas-and-houston/



Auroraの自動運転システム「Aurora Driver」は360度を見渡せるLiDARを複数搭載するシステムで、「フットボール場4つ分以上」の距離を見通すことができます。





このシステムを搭載したトラックがテキサス州ダラスとヒューストンを結ぶ州間高速道路45号線で運行を開始しており、車内に人間を乗せない状態で、すでに1200マイル(約1900km)の走行を完了しているとのことです。





車内から運転風景を撮影したタイムラプス映像も公開されています。映像を見ると、完全に無人で動いていることや、高速道路上ではほぼ時速65マイル(約104km)を維持して常に走行車線を走っていること、一般道に下りて渋滞に巻き込まれても車間距離を保っていること、信号も守れていることなどがわかります。



Aurora's Self-Driving Truck Just Made History - YouTube





なお、トラックが商用運転を開始した日はAuroraのクリス・アームソンCEOが同乗し、車内から自動運転を楽しんだそうです。





アームソンCEOは、自動運転車開発のWaymoに携わった人物でもあります。アームソンCEOは「トラック輸送はアメリカでは規模の大きい産業ですが、運転手の高齢化と高い離職率、高騰する運営コスト、十分に活用されていない資産などの課題に直面しています。自動運転車は、現在トラック業界が直面している課題に対する解決策となる可能性があります」と述べました。