Wikipediaが技術的障壁を取り除きボランティアが作業しやすくする「人間第一」の新AI戦略を表明

フリー百科事典「Wikipedia(ウィキペディア)」は誰でも編集できるのが特徴の1つです。Wikipediaを運営するウィキメディア財団が、Wikipediaを共同で作り上げているボランティアユーザーを「AIで取って代われないもの」と表現し、さらにボランティアを倍増させる新しいAI戦略を発表しました。 Our new AI strategy puts Wikipedia's humans first – Wikimedia Foundation https://wikimediafoundation.org/news/2025/04/30/our-new-ai-strategy-puts-wikipedias-humans-first/

・関連記事

Wikipediaユーザーは「詮索好き」「ハンター」「ダンサー」の3種類に分かれることが研究で判明 - GIGAZINE



Wikipediaでの有害コメントはWikipedia編集者の活動頻度減少を招くことが5700万件のコメントを分析した研究で判明 - GIGAZINE



Wikipediaでイスラエルとハマスの戦争の記事を巡って激しい編集合戦が起きている - GIGAZINE



インド政府がWikipediaに偏見と不正確さを指摘する通知を発行、「少数の編集者が特定のトピックに悪影響を与えている」との指摘 - GIGAZINE



2025年05月01日 12時05分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Wikipedia unveils new 'people-first&….