DeepSeekが数学的推論に特化した「DeepSeek-Prover-V2」をひっそりとリリース、複雑な定理の形式証明に対応

deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2 https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-Prover-V2 DeepSeek quietly updates open-source model that handles maths proofs | South China Morning Post https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3308566/deepseek-quietly-updates-open-source-model-handles-maths-proofs DeepSeek-Prover-V2は数学的推論に特化したAI・DeepSeek-Prover-V1.5の後継モデルで、DeepSeek-Prover-V1.5-Baseをベースにした7B(70億パラメーター)モデルと、DeepSeek-V3-Baseをベースにした671B(6710億パラメーター)モデルの2種類が提供されています。

2025年05月01日 11時42分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

