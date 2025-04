2025年04月25日 12時13分 サイエンス

玄米には白米より多くのヒ素が含まれているが問題ないしむしろ玄米を食べた方がいいと専門家が解説



2025年に発表されたアメリカの研究で、「玄米は白米より多くのヒ素を含んでいる」という結果が示されました。この研究結果を受けて玄米の安全性を懸念する声も上がっていますが、イギリスのノーサンブリア大学で栄養学准教授を務めるイアン・ブラウニー氏が、玄米に含まれるヒ素について心配する必要はないと解説しています。



Brown rice contains more arsenic than white rice – but here’s why you shouldn’t worry

https://theconversation.com/brown-rice-contains-more-arsenic-than-white-rice-but-heres-why-you-shouldnt-worry-254668





「玄米」とは糠(ぬか)の部分が取り除かれていない状態の米のことであり、ぬかが取り除かれた白米よりも栄養価が高いとして、健康意識が高い一部の人々は積極的に玄米を食べています。



しかし新たな研究で、玄米には白米より多くのヒ素が含まれていることが示されました。ヒ素は農薬や防腐剤などに使用されてきた一方、鉱山から流出したヒ素が飲料水などに混ざることで公害の原因となったり、毒殺や暗殺などに用いられたりすることもありました。



一部のメディアはこの研究結果を受けて、「がんや自閉症に関連する有毒金属が玄米で発見され、科学者らは健康的な選択肢を再考する時が来たと言っている」「玄米は白米よりも健康的だと思いますか?研究によると、アメリカの玄米には高レベルの発がん性物質が見られます」といったセンセーショナルな見出しで報道しました。



Toxic metal linked to cancer, autism found in brown rice as scientists say it's time to rethink healthy option | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/health/article-14593619/inorganic-arsenic-cancer-brown-white-rice.html





Brown Rice Health Benefits: Think brown rice is healthier than white rice? Study finds high levels of carcinogen in brown rice in the US | - The Times of India

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/think-brown-rice-is-healthier-than-white-rice-study-finds-high-levels-of-carcinogen-in-brown-rice-in-the-us/articleshow/120266618.cms





しかしブラウニー氏は、玄米に含まれるヒ素について人々が心配する必要はないと主張しています。ブラウニー氏は、「この問題を理解するには、『容量が毒性を作り出す』という毒物学の古い原則を思い出すことが役に立ちます。言い換えれば、有害な物質も低用量であれば無害に、あるいは有益にさえなるということです」と述べています。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する