ディスプレイとLEDでフィギュアの世界観を再現できる展示・撮影ブース「ESTELLAS」をワンフェス2024[夏]で見てきた

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2024[夏]全記事一覧まとめ - GIGAZINE



あの「ソードアート・オンライン」の片手剣が最新家電技術で現実に召喚されて輝きうなる「High-Grade Electronic Toy エリュシデータ」体験レビュー - GIGAZINE



「ペルソナ3 リロード」のS.E.E.S.制式召喚器を現実世界に再現するプロジェクトがスタート、変形機構・発光ギミック・召喚ボイス・戦闘BGMを搭載予定 - GIGAZINE



犯罪係数300以上で即執行、電動「ドミネーター」が半端ないクオリティ - GIGAZINE



2画面切り替え&フルHD・3ch同時配信が可能な手のひらサイズのライブ配信デバイス「LiveShell W」フォトレビュー - GIGAZINE





2024年07月28日 11時40分00秒 in 取材, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.