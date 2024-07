400年続くカステラの老舗「福砂屋」から初めて登場した米粉使用のカステラ「八十八カステラ」試食レビュー

・関連記事

パッケージデザインの凝りっぷりがかなりすごい「フクサヤ キューブ」 - GIGAZINE



メロン果汁に牛乳と砂糖を加えて甘みが極まった「農協ミルク 芳醇メロン」試飲レビュー - GIGAZINE



ミントの清涼感がしっかりあるのでオレオ感が欲しかったマクドナルドの「オレオ クッキー チョコミントフラッペ」試飲レビュー - GIGAZINE



濃厚な甘さのキャラメルアイスにヘーゼルナッツのリッチな香ばしさが加わる「MOW PRIME ヘーゼルナッツ&キャラメル」試食レビュー - GIGAZINE



Amazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2024年第2四半期版まとめ - GIGAZINE





2024年07月17日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.