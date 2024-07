Samsungが折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold6」＆「Galaxy Z Flip6」を発表

・関連記事

Samsung初の折りたたみスマホ「Galaxy Fold」はスリムと大画面を両立した使い勝手のいいスマートフォンでした - GIGAZINE



スマホとタブレットのいいとこ取りな折りたたみスマホ「Samsung Galaxy Z Fold3 5G」フォトレビュー - GIGAZINE



ガラケーのように折りたためるスマホ「Samsung Galaxy Z Flip 3 5G」フォトレビュー - GIGAZINE



チタンフレームに6.8インチ平面ディスプレイ搭載の「Galaxy S24 Ultra」と「Galaxy S24」レビュー、サムスンのAI全振りスマホはボディも隙がないのかチェックしてみた - GIGAZINE



2024年07月11日 11時12分00秒 in Posted by log1o_hf

