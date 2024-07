NIKEの自動調整シューズ「Adapt BB」の専用アプリがストアから消滅、新作シューズも打ち止め

NIKEが、ヒモなし自動調整シューズ「Adapt BB」のアプリである「Nike Adaptアプリ」を2024年8月に廃止し、AppleおよびAndroidのアプリストアから削除すると発表しました。NIKEは、このシューズの後継モデルを作らないのが公開停止の理由であると説明しています。 Nike Adaptアプリの廃止について | Nikeヘルプ https://www.nike.com/jp/help/a/adapt-app Nike’s self-lacing Adapt BB sneakers are losing their remote control mobile app - The Verge https://www.theverge.com/2024/7/4/24192184/nike-adapt-bb-shoes-sneakers-apple-android-app NIKEは2009年に自動で靴ひもを結べる靴の特許を申請し、2016年に発表した「HyperAdapt 1.0」で映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場した印象深いSFガジェットを現実のものにしました。 NIKEが自動で紐を締めるスニーカー「HyperAdapt 1.0」を市販へ、ついにあのスニーカーが入手可能に - GIGAZINE

2024年07月09日 12時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

