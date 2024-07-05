賞金総額90億円超で世界最大規模のeスポーツの祭典「Esports World Cup」第1回がサウジアラビアでついに開催
eスポーツの世界大会としては史上最大規模となる「Esports World Cup」が2024年7月4日から8月25日まで、サウジアラビアの首都・リヤドで開催されます。21種類のタイトルで22のトーナメントが行われ、賞金総額はeスポーツイベントでも市場最大の6000万ドル(約96億円)超えとなっています。
Esports World Cup
https://esportsworldcup.com/en
サウジアラビア政府は2023年10月に、サウジアラビアeスポーツ連盟が開催していたイベント「Gamers8」の後継として、Esports World Cupを開催することを発表しました。Esports World Cupの競技タイトルと開催日は以下の通り。
|タイトル
|試合開催日(現地時間)
|Apex Legends
|7月31日～8月4日
|コール オブ デューティ モダン ウォーフェア3
|8月15日～18日
|コール オブ デューティ ウォーゾーン
|7月3日～6日
|Counter-Strike 2
|7月17日～21日
|Dota 2
|7月4日～7日、7月10日～14日、7月16日～21日
|EA SPORTS FC 24
|8月15日～18日
|フォートナイト
|8月8日～11日
|Garena Free Fire
|7月10日～14日
|オナー・オブ・キングス
|7月29日～8月4日
|モバイル·レジェンド: Bang Bang
|(男子)7月3日～7日、7月10日～14日
|(女子)7月24日～28日
|League of Legends
|7月4日～7日
|オーバーウォッチ2
|7月24日～28日
|PUBG: Battlegrounds
|7月21日～25日
|レインボーシックスシージ
|7月31日～8月4日
|RENNSPORT
|8月22日～25日
|ロケットリーグ
|8月22日～25日
|スタークラフト2
|8月14日～18日
|ストリートファイター6
|8月8日～11日
|鉄拳8
|8月22日～25日
|チームファイト タクティクス
|8月8日～11日
Esports World Cupには日本人の選手が多数参加しています。Apex Legends部門では、FNATICやRIDDLE、FENNEL、NORTHEPTIONなどのチームが参加。また、ストリートファイター6部門は翔選手やりゅうきち選手、ときど選手、カワノ選手、立川選手など、10人以上が参加予定。鉄拳8部門では、チクリン選手、ノビ選手、ケイスケ選手が出場権を獲得しています。
Huge congratulations to @tokidoki77 and @TachikawaBR for qualifying to the #EsportsWorldCup ????#StreetFighter6 #BAM14 pic.twitter.com/ONQUbu5aan— Esports World Cup (@EWC_EN) June 2, 2024
Esports World Cupの賞金はeスポーツ史上最大となる総額6000万ドル以上。賞金は上位16チームあるいは上位16名に支払われ、優勝した場合は700万ドル(約11億2500万円)を獲得します。さらに、各イベントのMVPには5万ドル(約800万円)が支払われるとのこと。
Esports World Cupは、サウジアラビア王国のムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼首相が打ち立てた政府開発プログラム「Saudi Vision 2030」として企画されたもので、サルマン皇太子主導の下で石油依存からの脱却と国の経済の多様化を目指すという目的が設定されています。
サルマン皇太子はゲームをサウジアラビアの主要な産業にするべく、すでにおよそ250社のゲーム会社を誘致しており、かつて「餓狼伝説」「キングオブファイターズ」などのゲームを開発したSNKの株式を96％以上所有していることも話題となりました。
「餓狼伝説」「龍虎の拳」を開発したSNKの株式の96％以上をサウジアラビア皇太子財団が所有していることが判明 - GIGAZINE
Esports World Cupの運営団体であるEsports World Cup財団にはサウジアラビアの公共投資基金が投入されており、サウジアラビアのリヤドに建設が計画されている娯楽都市計画「キディヤ」のeスポーツ地区構想を支援する5年契約を締結済み。すでに収容人数2万人規模で、eスポーツイベントを開催できるような屋内アリーナがキディヤに建設されているそうです。
一方で、経済紙のBloombergは、「サウジアラビアではLGBTQや女性の権利が迫害されている」として、そういった国がeスポーツにおいて中心的な地位に就くことに批判的な意見が挙がっていると指摘しています。サウジアラビア側もこうした批判を受け止めているようで、eスポーツチームのTeam LiquidはLGBTQ支持を表明する目的で、レインボーフラッグ柄のジャージの着用を運営側に相談したところ、サウジアラビア当局から着用の許可が下りたことを明らかにしています。
Team Liquid players and teams across all games have been permitted and will wear Pride jerseys while competing at EWC in Riyadh, team confirms.— Rod Breslau (@Slasher) July 4, 2024
・関連記事
サウジアラビアの石油マネーが「eスポーツ」を狙う理由とそのリスクとは？ - GIGAZINE
VALORANTの世界大会を観戦に来たイーロン・マスクがゲーマーから「Twitterを返せ！」のブーイングを浴びる - GIGAZINE
韓国がeスポーツ大国になった経緯とは？ - GIGAZINE
ソニーが世界最大の格闘ゲームの祭典「EVO」を共同買収 - GIGAZINE
人気バトロワの「フォートナイト」がオリンピックのeスポーツタイトルに追加される - GIGAZINE
ソニーが世界最大のeスポーツトーナメントプラットフォームのひとつ「Repeat.gg」を買収 - GIGAZINE
日本でも人気の配信プラットフォーム「Twitch」の栄枯盛衰の歴史 - GIGAZINE
・関連コンテンツ