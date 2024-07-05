2024年07月05日 19時00分 ゲーム

賞金総額90億円超で世界最大規模のeスポーツの祭典「Esports World Cup」第1回がサウジアラビアでついに開催



eスポーツの世界大会としては史上最大規模となる「Esports World Cup」が2024年7月4日から8月25日まで、サウジアラビアの首都・リヤドで開催されます。21種類のタイトルで22のトーナメントが行われ、賞金総額はeスポーツイベントでも市場最大の6000万ドル(約96億円)超えとなっています。



Esports World Cup

https://esportsworldcup.com/en



サウジアラビア政府は2023年10月に、サウジアラビアeスポーツ連盟が開催していたイベント「Gamers8」の後継として、Esports World Cupを開催することを発表しました。Esports World Cupの競技タイトルと開催日は以下の通り。



タイトル 試合開催日(現地時間) Apex Legends 7月31日～8月4日 コール オブ デューティ モダン ウォーフェア3 8月15日～18日 コール オブ デューティ ウォーゾーン 7月3日～6日 Counter-Strike 2 7月17日～21日 Dota 2 7月4日～7日、7月10日～14日、7月16日～21日 EA SPORTS FC 24 8月15日～18日 フォートナイト 8月8日～11日 Garena Free Fire 7月10日～14日 オナー・オブ・キングス 7月29日～8月4日 モバイル·レジェンド: Bang Bang (男子)7月3日～7日、7月10日～14日 (女子)7月24日～28日 League of Legends 7月4日～7日 オーバーウォッチ2 7月24日～28日 PUBG: Battlegrounds 7月21日～25日 レインボーシックスシージ 7月31日～8月4日 RENNSPORT 8月22日～25日 ロケットリーグ 8月22日～25日 スタークラフト2 8月14日～18日 ストリートファイター6 8月8日～11日 鉄拳8 8月22日～25日 チームファイト タクティクス 8月8日～11日



Esports World Cupには日本人の選手が多数参加しています。Apex Legends部門では、FNATICやRIDDLE、FENNEL、NORTHEPTIONなどのチームが参加。また、ストリートファイター6部門は翔選手やりゅうきち選手、ときど選手、カワノ選手、立川選手など、10人以上が参加予定。鉄拳8部門では、チクリン選手、ノビ選手、ケイスケ選手が出場権を獲得しています。





Esports World Cupの賞金はeスポーツ史上最大となる総額6000万ドル以上。賞金は上位16チームあるいは上位16名に支払われ、優勝した場合は700万ドル(約11億2500万円)を獲得します。さらに、各イベントのMVPには5万ドル(約800万円)が支払われるとのこと。



Esports World Cupは、サウジアラビア王国のムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼首相が打ち立てた政府開発プログラム「Saudi Vision 2030」として企画されたもので、サルマン皇太子主導の下で石油依存からの脱却と国の経済の多様化を目指すという目的が設定されています。





サルマン皇太子はゲームをサウジアラビアの主要な産業にするべく、すでにおよそ250社のゲーム会社を誘致しており、かつて「餓狼伝説」「キングオブファイターズ」などのゲームを開発したSNKの株式を96％以上所有していることも話題となりました。



「餓狼伝説」「龍虎の拳」を開発したSNKの株式の96％以上をサウジアラビア皇太子財団が所有していることが判明 - GIGAZINE





Esports World Cupの運営団体であるEsports World Cup財団にはサウジアラビアの公共投資基金が投入されており、サウジアラビアのリヤドに建設が計画されている娯楽都市計画「キディヤ」のeスポーツ地区構想を支援する5年契約を締結済み。すでに収容人数2万人規模で、eスポーツイベントを開催できるような屋内アリーナがキディヤに建設されているそうです。



一方で、経済紙のBloombergは、「サウジアラビアではLGBTQや女性の権利が迫害されている」として、そういった国がeスポーツにおいて中心的な地位に就くことに批判的な意見が挙がっていると指摘しています。サウジアラビア側もこうした批判を受け止めているようで、eスポーツチームのTeam LiquidはLGBTQ支持を表明する目的で、レインボーフラッグ柄のジャージの着用を運営側に相談したところ、サウジアラビア当局から着用の許可が下りたことを明らかにしています。



Team Liquid players and teams across all games have been permitted and will wear Pride jerseys while competing at EWC in Riyadh, team confirms. — Rod Breslau (@Slasher) July 4, 2024