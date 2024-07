完全無料＆ブラウザ上で動画編集やアニメ制作が可能なAfter Effectsっぽいウェブアプリ「PIKIMOV」

動画編集・アニメーション作成が可能なAdobeの After Effects のように、デジタル合成やモーション・グラフィックス、タイトル制作などが可能なウェブアプリが「 PIKIMOV 」です。完全無料でブラウザから使えるとのことで、実際にPIKIMOVで動画を編集してみました。 PIKIMOV ☆ Free web-based motion design and video editor https://pikimov.com/ PIKIMOVを使うには上記URLにアクセスして、「GET STARTED」をクリックします。なお、PIKIMOVはChromeもしくはEdgeのみに対応しており、記事作成時点でFirefoxでは利用できないので注意が必要です。

2024年07月02日 19時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1i_yk

