氷でキンキンに冷やして食べるカップ麺「日清氷撃ラ王 柚子鶏塩」試食レビュー

・関連記事

ビビンパやフライドチキンなど韓国の人気メニューをピザ1枚に凝縮したドミノ・ピザ「K-FOODクワトロ」3種&韓国屋台のサイドメニュー4種を食べてみた - GIGAZINE



マクドナルドのヨーロッパイメージ新バーガー3種「ジャーマンポテト肉厚ビーフ」「ペペロンジューシーホットチキン」「ブイヤベース風シュリンプ」を食べてみた - GIGAZINE



ココイチ×エースコックの「CoCo壱番屋監修 専門店の定番ポークカレー味ラーメン/辛旨ポークカレー味焼そば」試食レビュー - GIGAZINE





2024年07月02日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.