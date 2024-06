2024年06月19日 19時00分 メモ

「イカゲーム」や「ストレンジャー・シングス」の世界に入れるNetflixの複合施設「Netflix House」がオープン予定



Netflixオリジナルコンテンツの世界を体験できる複合施設「Netflix House」がアメリカでオープンすることがわかりました。



Netflix House - Coming Soon

https://www.netflixhouse.com/





Netflix launches Netflix House, permanent locations for fan to experience their favorite shows in real life - Netflix Tudum

https://www.netflix.com/tudum/articles/netflix-house



Netflix Houseはテキサス州ダラスとペンシルベニア州キング・オブ・プルシアに誕生します。オープンは2025年を予定。





「ブリジャートン家」、「ペーパー・ハウス」、「ストレンジャー・シングス」、「イカゲーム」など、Netflixオリジナルコンテンツのストーリーやキャラクターをスクリーンの外でも一年中楽しむことができる施設になっているそうです。



Netflixはこの施設について「想像してみてください。ブリジャートン家のセットのレプリカでテイラー・スウィフトの曲のオーケストラ・カバーに合わせてパートナーとワルツを踊り、角を曲がってイカゲームの飛び石ゲームに出場する。命がけの戦いを体験をした後、あなたは食欲が湧いてきて何か食べたくなった。近くのレストランでNetflixの番組にインスパイアされた料理を食べる。今度はストレンジャー・シングスのグッズを買いたくなり、ずっと欲しかったヘルファイア・クラブのTシャツを売っている店にたどり着くところを」と紹介しました。





Netflix Houseがオープンする2箇所はアメリカで最も人気のある2つのショッピングセンターの一部であり、施設内には何百もの小売店があって人の往来が多く、主要都市に近いのが特徴とのこと。Netflix Houseはショッピングセンターのうちかつてデパートだった場所を利用するとのことで、面積は約9300平方メートル近くになるそうです。