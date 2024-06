2024年06月10日 12時30分 乗り物

テスラのEVは宇宙から在庫が見えるほど売れ残っている

by jbdodane



アメリカのEVメーカー・テスラが、2024年4月に全従業員の10%のリストラを行うなど、EV需要の減退が鮮明になりつつあります。さらに、テスラの2024年第1四半期の納車台数が生産台数を約4万7000万台下回り、工場の敷地内に置かれた在庫が衛星写真からも確認できると、海外メディアのSherwood Newsが伝えました。



Tesla's unsold inventory is creating stockpiles you can see from space - Sherwood News

https://sherwood.news/business/elon-musk-tesla-extra-inventory-satellite-imagery/



テスラは2024年第1四半期に43万3371台の車を生産しましたが、納車台数は38万6810台にとどまったため、4万6561台の在庫が発生しました。この数字は1年前の約2倍で、過去最大とのこと。





この期間、テスラの余剰資金(フリーキャッシュフロー)は25億ドル(約3920億円)減少しており、「主な要因は、生産台数のミスマッチによる在庫の増加です」と同社のバイブハブ・タネジャ最高財務責任者(CFO)は説明しています。



そこで、Sherwood Newsは積み上がったテスラの在庫がどこに行ったのかを確かめるべく、衛星データ取引プラットフォームのSkyFiを活用して、テスラがテキサス州オースティン郊外に構えている巨大工場「ギガ テキサス」の駐車場がどのように変化しているのかを調べました。



その結果が以下。2023年10月(上)の時点でいくつかの駐車場が満杯になっていましたが、2024年3月(下)にはそれまでほとんど車がなかった駐車場(緑線で囲われた部分)にもたくさんの車がとめられていました。





さらに、以前テスラが在庫置き場にしていることが報じられていた、セントルイス州にある取り壊し予定のショッピングモールの駐車場にも、テスラ車がとめられています。





テスラ車の在庫はアメリカだけでなくオーストラリアでも確認されており、シドニーを拠点とするテレビ局の7NEWSは「毎月約2000台のテスラ車がメルボルン港に到着するが、買い手がつかずテスラ車の墓場になっている」と報じています。



Tesla 'graveyard' photo shows major shift in Aussie EV market

https://au.news.yahoo.com/tesla-graveyard-photo-shows-major-shift-in-aussie-ev-market-222758407.html





Sherwood Newsは「もちろん、これらのテスラ車の何台かはハッピーなオーナーの元に行くのかもしれません。しかし、積み重なる大量のテスラ車を無視することはますます困難になっています」と述べました。