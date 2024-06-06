Panasonicが新開発イメージセンサーを搭載したミラーレス一眼カメラ新型機「GH7」を発表
Panasonicがデジタルカメラ「Lumix(ルミックス)」ブランドの新製品として、ミラーレス一眼カメラ「G」シリーズの新製品「GH7」を発表しました。
ミラーレス一眼カメラ LUMIX DC-GH7 発売 | 個人向け商品 | 製品・サービス | プレスリリース | Panasonic Newsroom Japan : パナソニック ニュースルーム ジャパン
https://news.panasonic.com/jp/press/jn240606-1
概要 デジタル一眼カメラ DC-GH7 | デジタルカメラ（ルミックス） | Panasonic
https://panasonic.jp/dc/products/DC-GH7.html
第一報はYouTubeの「LUMIX USA」アカウントで配信で行われました。
New Phase @ CineGear 6/5 - YouTube
主要スペックは以下のような感じ。比較用に前モデル「GH6」のスペックを並べています。
|GH7
|GH6
|画素数
|総画素数：2652万
有効画素数：2520万(5776×4336)
|総画素数：2652万
有効画素数：2521万
|撮像素子
|4/3型 BSI型CMOSセンサー(17.3mm×13mm)
|4/3型 Live MOSセンサー
|手ぶれ補正
|撮像素子シフト方式 5軸補正 Dual I.S.2対応
|5軸補正 Dual.I.S.2対応
|ISO感度
|写真：100-25600(拡張 50-25600)
動画：100-12800(拡張 50-12800)
|100-25600(拡張 L.50-25600)
|連写
|メカシャッター：秒間14コマ
電子シャッター：秒間75コマ
|秒間約14コマ(高速(H)・AFS時・メカシャッター)
|動画フォーマット
|ProRes RAW/ProRes RAW HQ：
5728×3024＠23.98/24.00/25/29.97/50fps
4096×2160＠23.98/24.00/25/29.97/50/59.94fps
H.264/MOV/MPEG-4 AVC/ProRes 422/ProRes 422 HQ 4:2:2 10-Bit：
5728×3024＠23.98/24.00/25/29.97fps
H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10-Bit：
4096×2160(1～59.94fps)
3840×2160(1～59.94fps)
1920×1080p(1～240fps)
1920×1080i＠50/59.94fps
H.264 Long GOP/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10-Bit：
4096×2160(1～59.94fps)
3840×2160(1～59.94fps)
1920×1080p(1～240fps)
1920×1080i＠50/59.94fps
H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 10-Bit：
5760×4320＠23.98/24.00/25/29.97fps
5728×3024(1～59.94fps)
4352×3264＠47.95/48.00/50/59.94fps
4096×2160
3840×2160
1920×1080p(1～300fps)
|MP4
MOV
ProRes
※4K動画撮影対応(C4K/120p、4K/120p)
|記録メディア
|スロット1：CFexpressカード
スロット2：SDカード(UHS-II対応) U3/V30以上推奨
|スロット1：CFexpressカード
スロット2：SD(UHS-II対応)
|シャッタースピード
|メカシャッター：60-1/8000秒(バルブ撮影：最大30分)
電子先幕シャッター：60-1/2000秒(バルブ撮影：最大30分)
電子シャッター：60-1/32000秒(バルブ撮影：最大60秒)
|メカシャッター：60-1/8000秒(バルブ撮影 最大約30分)
電子シャッター：60-1/32000秒
|モニター
|3.0型(184万ドット)
タッチパネル
チルトフリーアングル
|3.0型(約184万ドット)
タッチパネル
チルトフリーアングル
|ファインダー
|368万ドット OLED
35mm判換算 0.76倍
|約368万ドット OLED
35mm判換算 約0.76倍
|寸法
|約138.4mm×約100.3mm×約99.6mm
|約138.4mm×約100.3mm×約99.6mm
|重量
|約805g(本体＋バッテリー＋記録メディア)
|約823g
Panasonicは2023年3月25日に発売された「GH6」に、新開発した「25.2M Live MOSセンサー」を搭載していました。
新開発センサー／新世代エンジン | DC-GH6 | Gシリーズ 一眼カメラ | 商品一覧 | LUMIX（ルミックス） ミラーレス一眼カメラ・デジタルカメラ | Panasonic
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/gh6/sensor_engine.html
「GH7」では、またも新たに開発した約2520万画素の裏面照射型CMOSイメージセンサーを搭載し、基本性能を一新。撮影シーンに応じて最適なAFモードの組み合わせが可能なリアルタイム認識AFは、779点測距の像面位相差AFと315点測距の従来のコントラストAF、進化した認識AFによって幅広いフォーカス領域をカバーしながら、写真撮影と動画撮影の両方で柔軟なピント合わせが可能になるとのこと。
映像表現を支える基本性能を刷新
https://panasonic.jp/dc/products/DC-GH7/feature/performance.html
YouTubeの「LUMIX」アカウントでは、実際にGH7を用いて撮影されたという短編映像が公開されています。
LUMIX GH7 | BTS of "The Cookie Jar" by Ben Staley - YouTube
LUMIX GH7 | "26.TRUE" by Griffin Hammond - YouTube
LUMIX GH7 | "OSR30" by Griffin Hammond - YouTube
LUMIX GH7 | "A Wave in Time" by Osamu Hasegawa - YouTube
LUMIX GH7 | "Rising from Ash" by Sherif Mokbel - YouTube
また、レビュー記事やレビュー動画も登場しています。カメラなどのニュースを扱うPeta Pixelでは、2009年のシリーズ開始以来GHシリーズを愛用しているというジョーダン・ドレイク氏がレビューを担当。
Panasonic Lumix GH7 Initial Review: Sensor Size is the Only Compromise | PetaPixel
https://petapixel.com/2024/06/05/panasonic-lumix-gh7-initial-review-sensor-size-is-the-only-compromise/
ドレイク氏は前モデルのGH6について「少し失敗だった」という印象だったそうですが、GH7は「映像撮影向きに作られつつ、G9Ⅱの写真撮影性能も備えている」と述べ、ドレイク氏が求めてきた32ビットフロート録音がアクセサリーのXLR-2オーディオアダプターによって実現することもあって高い評価を下しています。なお、写真撮影しかしないのであればG9ⅡでOKとも述べています。
The Panasonic GH7 Has ALMOST No Compromises - YouTube
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