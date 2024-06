2024年06月05日 12時13分 ハードウェア

Intelが最大144個のEコアを搭載できるデータセンター向けCPU「Xeon 6 6700E」を正式発表、Eコア288個のモデルや最大Pコア128個のモデルも発売予定



Intelが2024年6月4日に、データセンター向けのCPUブランド「Xeon 6」に追加される製品を発表し、その1つである最大144コアのEコアを搭載した「Xeon 6 6700E」の詳細を公開しました。



2024年6月4日から台湾で開催されている台北国際コンピュータ見本市で、Intelのパット・ゲルシンガーCEOは基調講演を実施。その中でゲルシンガー氏は、これまで「Sierra Forest」と呼ばれてきたデータセンター向けCPUの「Xeon 6 6700E」を正式発表しました。



Xeon 6 6700Eは幅広いポートフォリオで、データセンターのパフォーマンスと密度の目標達成を目指すCPUアーキテクチャーである「Xeon 6」の製品ファミリーに含まれる合計7つの製品で、電力効率に優れるEコアを最大144コア搭載していることが特徴です。





また、Xeon 6に含まれるCPUは新設の「Intel 3」プロセスノードで製造され、従来のCPUよりもパワーとパフォーマンスに優れているとのこと。また、ウェブおよびスケールアウトのコンテナ化されたマイクロサービス環境やネットワーキング、コンテンツ配信ネットワーク、クラウドサービス、AIワークロード向けに調整されているそうです。





Xeon 6は、前世代の第5世代Xeonプロセッサから、パッケージに搭載するチップのモジュール化が進められており、I/O周りを管理する「I/Oダイ」はそのままで、CPUを搭載する「コンピュートダイ」をCPUコア数に応じて柔軟に変えることが可能です。





Xeon 6 6700Eの性能は、2019年に発表された「Intel Xeon Platinum 9282」と比べて約4.2倍、電力効率は約2.6倍に向上しています。





Intelは、「この性能向上により、サーバールームのラックを約3割ほどにまで減らすことができる」と主張しています。





またIntelは、「Granite Rapids」と呼ばれる、最大86個のPコアを搭載できる「Xeon 6 P-cores」が2024年第3四半期に発売されるほか、128個のPコアを搭載するモデルや288個のEコアを搭載するモデル「6900シリーズ」が2025年に発売予定であることを明かしています。