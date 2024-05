タイピング速度世界一の17歳の少年はどうやって「分速305語」という異常なスピードに到達したのか？

・関連記事

チートを疑われるほどの爆速タイピングを可能とするキーボード「CharaChorder」とは? - GIGAZINE



無料でタイピングをいちから学んだりゲーム感覚で楽しんだりできる「Typing Land」で遊んでみた - GIGAZINE



目指せ「究極のタイピング」、指の動きのムダを減らすヒント - GIGAZINE



入力遅延のある環境がどれほどストレスが溜まるのか手軽に体感できるサイト「Typing delay experiment」 - GIGAZINE



キーボードの文字配列はどうして「QWERTY」なのか? - GIGAZINE



なぜキーボードの「0」は「1の左」ではなく「9の右」にあるのか? - GIGAZINE



2024年05月31日 17時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.