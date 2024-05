OpenAIが2020年に解散したロボット工学チームを正式に再始動する予定であることが報じられる

Briefing: OpenAI Restarted Its Robotics Team — The Information https://www.theinformation.com/briefings/openai-restarted-its-robotics-team 創業当初のOpenAIはロボット工学をミッションの柱に据え、共同創業者のヴォイチェフ・ザレンバ氏は、汎用(はんよう)ロボットの構築を目指すチームを (PDFファイル) 監督 していました。実際に2019年にはOpenAIの研究者が「1本のロボットハンドでルービックキューブを解くために、2種類のニューラルネットワークをトレーニングした」という (PDFファイル) 論文 を発表しています。 しかし、2020年10月にOpenAIはロボット工学チームを解散。ザレンバ氏は解散の理由について「トレーニングデータ不足」と述べた上で「チームを解散するという決断は非常に困難なものでした。しかし、会社から見るとこの選択がベストです」と 述べて います。 その後、ChatGPTなどの成功で大きく成長したOpenAIは、ヒューマノイドロボットの開発を進める企業であるFigureに7億4500万ドル(約1100億円)、1X Technologiesに1億2500万ドル(約190億円)、Physical Intelligenceに7000万ドル(約109億円)の投資を行うなど、ロボット工学への積極的な投資を実施。

チャットAI「ChatGPT」や画像生成AI「DALL-E」などを開発するOpenAIは、2020年に社内のロボット工学チームを閉鎖しています。しかし、OpenAIが再びロボット工学チームを始動させようと研究エンジニアを募集していると報じられています。 OpenAI Is Rebooting Its Robotics Team (paywall bypass in comments) : r/singularity https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1d4g0ma/openai_is_rebooting_its_robotics_team_paywall/

2024年05月31日 12時05分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

