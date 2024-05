わずか3日間で60万台ものルーターを破壊したマルウェア攻撃「Pumpkin Eclipse」について明らかに

Mystery malware destroys 600,000 routers from a single ISP during 72-hour span | Ars Technica https://arstechnica.com/security/2024/05/mystery-malware-destroys-600000-routers-from-a-single-isp-during-72-hour-span/ Windstreamは主にアメリカの農村部でインターネット通信を提供するISPであり、2023年の時点で約160万人の加入者がいるとのこと。2023年10月25日、このWindstreamを使用するユーザーから「ルーターが壊れてインターネットが使えなくなった」という報告が上がりました。

2024年05月31日 12時30分00秒 in ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

