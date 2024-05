AppleがiPhoneを通じて行った最大規模の耳鳴り調査「Apple Hearing Study」で得られた予備的な知見を発表

Apple Hearing Study shares initial findings on tinnitus – and tips https://9to5mac.com/2024/05/28/apple-hearing-study-tinnitus/ Appleは2019年にリリースした Apple Researchアプリ を通じ、アプリをインストールしたiPhoneユーザーからさまざまな人口統計学的情報や健康状態のデータを収集して、複数の科学研究に役立てています。そのうちのひとつが、ミシガン大学と共同で行っている耳鳴りについての大規模調査「Apple Hearing Study」です。 Apple Hearing Studyは、音への暴露が聴覚やストレス、その他の聴覚関連の健康状態にどういった影響を及ぼすのかを分析することが目的です。研究では、16万人以上のユーザーに耳鳴りの有無やライフスタイルなどのアンケート調査を行い、これまでに約4億時間にわたる環境騒音レベルを収集したとのこと。 研究の結果、人生で耳鳴りを経験したことがある参加者の割合は77.6%に達しました。

2024年05月29日 11時45分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

