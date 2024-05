2024年05月28日 06時00分 メモ

ロシアがStarlinkの通信を妨害する高度な技術の導入に成功したとウクライナ当局が発表



2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻で、ウクライナはインフラに打撃を受けつつも、SpaceXの衛星インターネットサービス「Starlink」によって全土でネットインフラを維持するような状態になっているのですが、ロシアがそのStarlinkを妨害できる高度な技術を導入したことが、ウクライナ当局によって明かされました。



Russia Is Increasingly Blocking Ukraine’s Starlink Service - The New York Times

https://www.nytimes.com/2024/05/24/technology/ukraine-russia-starlink.html



Russian jamming of U.S. weapons in Ukraine forces Pentagon to adjust - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/24/russia-jamming-us-weapons-ukraine/



Russia can reportedly jam Ukraine’s access to Starlink at will

https://www.engadget.com/russia-can-reportedly-jam-ukraines-access-to-starlink-at-will-183642120.html



Starlinkは、衛星経由でインターネットを提供するサービスで、ケーブルが敷設されていないような遠隔地でもアンテナがあれば利用可能というメリットがあります。





ウクライナ侵攻により、サービス提供地域外だったウクライナでもStarlinkが使えるようになった一方で、ロシアもブラックマーケット経由でStarlinkを入手して利用していることが指摘されていました。



by Tim Reckmann



アメリカ国防総省は2024年5月、ロシアによるStarlinkの使用阻止に成功したことを発表しています。



しかし今度は、ロシアが高度な技術を用いて、ウクライナのStarlink使用を妨害してきたことになります。



The New York Timesの報告によると、ハルキウを巡る争いで、ロシア軍の進軍に合わせてStarlinkが使えなくなる領域が発生し、ウクライナ軍は通信や情報収集、ドローンの運用が困難になったとのこと。



以前からロシア軍はStarlinkの利用を妨害するようなジャミングを行ってきていましたが、ウクライナのデジタル大臣であるミハイロ・フェドロフ氏は「(ロシア軍が)新しく、より高度な技術を使用しているように思う」とコメントしています。



なお、The Washington Postによればアメリカがウクライナに提供している衛星誘導弾も有効性が落ちており、政府首脳に対して使用をやめるよう促す文書が提出されているとのことです。