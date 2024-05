サードパーティーiOSアプリストア「AltStore PAL」はどのようにして生まれたのか？

Appleがデジタル市場法(DMA)対応のため、公式アプリストアであるApp Store以外のサードパーティーアプリストアを認めたことで、2024年4月17日から「 AltStore PAL 」のサービスがスタートしました。なぜサードパーティーのアプリストアを作ることになったのか、開発者の ライリー・テストゥ 氏が共同創業者の シェーン・ギル 氏とともに行った取り組みの内容を明らかにしています。 Introducing AltStore | Riley Testut https://rileytestut.com/blog/2019/09/25/introducing-altstore/ Introducing AltStore PAL | Riley Testut https://rileytestut.com/blog/2024/04/17/introducing-altstore-pal/ AltStore Goes to Absurd Lengths for Third-Party iPhone Apps - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-20/altstore-goes-to-absurd-lengths-for-third-party-iphone-apps

2024年05月22日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

