まろやかな黒糖の甘さとチョコの相性がクセになる有楽製菓「黒糖のサンダー」試食レビュー

・関連記事

ザクザク食感はそのままに黒糖の優しい甘みを塩気が引き立てる「沖縄ブラックサンダー」を食べてみた - GIGAZINE



レモンの酸味にほんのり和風テイストが合わさった「マイクポップコーン 瀬戸内レモン味」試食レビュー - GIGAZINE



淡い風味のブルーベリーアイスと強い酸味のブルーベリーソースとの対比が楽しい「明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーヨーグルト味」試食レビュー - GIGAZINE



三ツ矢で初めて野菜汁を使った「三ツ矢果実と野菜のスパークリング」試飲レビュー - GIGAZINE



ガリガリ君に濃厚ミルクとミントの爽快感がプラスされた「ガリガリ君リッチチョコミント」試食レビュー - GIGAZINE



スッキリしたオレンジとグレープフルーツで1日不足分のマルチビタミンが摂取できる「トロピカーナ リフレッシュフルーツ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」試飲レビュー - GIGAZINE

2024年05月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.