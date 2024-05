2024年05月20日 17時00分 モバイル

Appleがサードパーティ製ブラウザエンジンのテストを「EU内に物理的に存在するデバイス」に制限していると報じられる



Appleは欧州連合(EU)のデジタル市場法(DMA)に従うため、2024年3月にリリースしたiOS 17.4で、EU圏のユーザーに限りWebkit以外のブラウザエンジンを許可しました。ところが、Appleはサードパーティ製ブラウザエンジンのテストを、EU内に物理的に存在するデバイスのみに限定していると海外メディアのThe Registerが報じました。



Apple limits third-party browser engine work to EU devices • The Register

https://www.theregister.com/2024/05/17/apple_browser_eu/





Testing of iOS Browsers With Third-Party Engines Geofenced to EU - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/05/17/third-party-browser-engine-testing-geofenced-to-eu/



Apple makes it hard for testing 3rd-party web engines outside EU

https://9to5mac.com/2024/05/17/developers-web-browser-engines-eu/



EUのDMAは、大規模なプラットフォーム(ゲートキーパー)に対して公正な行動を求める法律であり、記事作成時点ではApple・Alphabet・Meta・Amazon・Microsoft・ByteDanceがゲートキーパーに指定されています。DMAではゲートキーパーが運営するiOSやWindowsなどのOS、TikTokやFacebookなどのSNS、Google PlayやApp Storeなどのアプリ配信ストアといった「コアプラットフォームサービス」が規制され、ユーザーはゲートキーパー以外の選択肢を持てるようになります。





iPhoneのモバイルOSであるiOSもDMAの規制対象となっているため、AppleはEUにおいてサードパーティのアプリストアをサポートするなど、さまざまな譲歩を強いられています。そのうちのひとつが「Webkit以外のモバイルエンジンの許可」です。



Appleはこれまで、iOS上で動作するブラウザを「エンジンにWebkitを使用したもの」に限定していました。そのため、Chromiumエンジンで動作するChromeやEdge、Geckoエンジンで動作するFirefoxなどはそのままだとiOSで動作せず、Webkitによる実行を余儀なくされており、多くの機能がiOSでは制限されていたとのこと。



DMAはこの慣行についても規制することを求めており、AppleはiOS 17.4でついにWebkit以外のブラウザエンジンを許可しました。これにより、ChromeやFirefox、OperaなどSafari以外のブラウザが完全に動作することが可能となりました。



AppleがついにChromeとFirefoxのフルバージョンをiPhone上で動かすことを許可 - GIGAZINE





ところがThe Registerは、Appleがサードパーティのブラウザエンジンの開発およびテストを、物理的にEU内に存在するデバイスのみに限定していると報じました。これにより、開発チームがアメリカなどEU圏外にあるブラウザメーカーは、実際のiPhoneではなくMacなどで動作するシミュレーターでしかブラウザをテストできないことになります。



もちろん、いくつかのテストではシミュレーターでも可能ですが、実際のデバイスを用いたテストの方が信頼性が高くなるのは当然です。また、EUのユーザーからバグが報告されたとしても、それを再現するのが難しい場合もあるとのこと。



オープンウェブを推進する非営利団体・Open Web Advocacyのエグゼクティブディレクターであるアレックス・ムーア氏は、「Appleは世界中のブラウザエンジニアに対し、EU圏内に物理的な所在地がない限り実際のブラウザ開発に携われないようにすることで、それらのエンジニアがiOSで競争したり、商品を出荷したりすることを妨げているのです。これは明らかに不合理であり、悪意のあるコンプライアンスとしか言いようがありません。あり得そうなシナリオとして、ブラウザベンダーとしてセキュリティ上の問題を抱えている状態で、その種の脆弱(ぜいじゃく)性に関するトップエキスパートがアメリカにいるとしましょう。実際のデバイスでテストし、修正するために、彼らはEUへ行かないといけないのでしょうか?少なくともAppleは、これは誤解であり、ブラウザベンダーのテストデバイスは対象外だというガイダンスを出すべきです」とコメントしました。





AppleがEU外のブラウザ開発者に制限を課す一方で、EUに本社があるブラウザメーカーのOperaやVivaldiは、このような要件についてAppleから聞いていないとのこと。VivaldiのCEOを務めるヨン・スティーブンソン・フォン・テッツナー氏は、「私たちのチームはすべて欧州経済領域(EEA)に拠点を置いているので、これは私たちには適用されないと推測しています。しかし、どうしてこのようなルールがあるのか私にはわかりません。これも反競争的な動きと見なされるのではないでしょうか」と述べました。



なお、GoogleやMozilla、そしてAppleはコメントの要請に応じなかったとのことです。