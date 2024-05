2024年05月16日 21時00分 モバイル

Google OneのVPN機能が2024年6月20日で終了、Pixel 8で導入済みのシステム組み込みVPN機能がPixel 7シリーズ&Pixel Foldでは6月3日のアップデートで追加予定



Googleが提供する有料サブスクリプションサービス・Google Oneの一部として提供されているVPNサービス「Google One VPN」の終了時期が、2024年6月20日であることが明らかになりました。



2024年4月、Google Oneの一部として提供されているVPNサービス「Google One VPN」が終了予定であることが、GoogleがGoogle One加入者宛てに送信したメールから明らかになりました。これについて、GoogleはGoogle One VPNの終了理由を「人々がVPNサービスを使用していないため」と説明していたのですが、具体的な終了時期などは明らかになっていませんでした。



Googleのオンラインストレージサービス「Google One」のVPN機能が2024年中に終了することが判明 - GIGAZINE





新たに、Google Oneのヘルプページ上の情報から、Google One VPNが2024年6月20日に終了することが明らかになりました。Googleが公開した「Google One VPN はどうなるのでしょうか?」というヘルプページには、「Starting June 20, 2024, VPN by Google One will be discontinued.(2024年6月20日から、Google OneのVPNは廃止されます)」と記されています。



上記のヘルプページにはGoogle One VPNの代替手段として、以下の4つが挙げられています。



・Google Fi Wireless

Google Fi Wirelessでは携帯通信プランの一部としてVPN機能を提供しています。有効にすると、モバイルデータと Wi-Fiの使用時にオンラインアクティビティが暗号化されます。



・Google Pixel 8シリーズ

Google Pixel 8シリーズには、システム設定の一部にVPNが組み込まれています。



・Google Pixel 7シリーズ

Google OneアプリからGoogle One VPNが削除された後も、Google Pixel 7シリーズではシステムソフトウェアを更新することでVPN機能が利用できます。なお、Google Pixel 7シリーズのシステム組み込みVPN機能は、2024年6月3日のシステムアップデートで利用可能となる予定。具体的には、Google Pixel 7、Google Pixel 7 Pro、Google Pixel 7a、Google Pixel Foldで組み込みのVPNが利用可能になります。



・Google Play ストアで入手できるその他のVPNアプリ



なお、ヘルプページには他にもWindowsおよびmacOSからVPNをアンインストールする方法や、AndroidおよびiOSからVPNプロファイルを削除する方法などが記載されています。AndroidおよびiOSユーザーの場合、Google Oneアプリの「特典」ページからVPNをオフにする必要もあるので注意してください。