Googleが映像と音声を理解して質問に答えるGPT-4oっぽいAIエージェント「Project Astra」を発表

今度はペン立てに刺さったクレヨンを映し、「これらについて、クリエイティブに韻を踏んでください」と呼びかけたところ、Astraは「Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations.(クリエイティブなクレヨンは陽気に色をつける。彼らは確かにカラフルな作品を作る。)」という韻を踏んだ詩のような文章を読み上げました。

・関連記事

OpenAIが「GPT-4o」を発表、人間と同等の速さでテキスト・音声・カメラ入力を処理可能で「周囲を見渡して状況判断」「数学の解き方を教える」「AI同士で会話して作曲」など多様な操作を実行可能 - GIGAZINE



OpenAIのAIモデル「GPT-4o」がチェスパズルで従来モデルの2倍以上の好成績をたたき出しランキングトップに - GIGAZINE



OpenAIが画像読み取り可能なAI「GPT-4 Turbo with Vision」を一般公開開始、JSONモードや関数呼び出しをサポート - GIGAZINE



Googleが「生成AIを使った検索機能」の有料化を検討している - GIGAZINE



GoogleがチャットAIのGeminiでマルウェアを分析し脅威レポートを要約するサイバーセキュリティツール「Google Threat Intelligence」を発表 - GIGAZINE



OpenAIが2024年5月13日にGoogleのライバルとなる「AI検索エンジン」を発表するとの報道 - GIGAZINE



2024年05月15日 12時15分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.