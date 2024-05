自動で1080p・1分超の動画を生成できるAI「Veo」をGoogleが発表

・関連記事

ChromeがGoogleのAI「Gemini Nano」内蔵へ、2024年6月リリースのバージョン126から - GIGAZINE



IBMが自社製AI「Granite」のコード生成モデルをオープンソース化、116のプログラミング言語でトレーニングされパラメータは30~340億 - GIGAZINE



OpenAIが「AI生成画像かどうかを見分けるツール」を開発中 - GIGAZINE



Adobeのシャンタヌ・ナラヤン会長兼CEOはAIをどう捉えているのか? - GIGAZINE



2024年05月15日 13時16分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.