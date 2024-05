2024年05月15日 19時00分 ソフトウェア

GoogleがAndroid端末でChrome OSを仮想的に動かすテストを実施中、AndroidでChromebookアプリが使用できるようになる可能性



Googleはスマートフォンやタブレット向けのOSとして「Android」を開発する一方で、PC向けには「Chrome OS」を開発しています。双方は相乗効果を狙って開発されていますが、Chrome OSはAndroidのランタイムが付属するため、Chrome OSを搭載したChromebookでAndroidアプリを使うことができる一方、Android端末ではChrome OS向けアプリを使うことはできません。しかし新たに、GoogleがAndroid端末でChrome OSを動かすテストを行っていることが明らかになりました。



Googleは日本時間2024年5月15日2時から技術カンファレンス「Google I/O 2024」を開催し、数々の新サービスや新情報を発表しました。





この中では、新たなChrome OS搭載デバイスの発表などはありませんでしたが、Android情報に詳しいニュースサイト・Android Authorityによると、Googleはスマートフォンメーカーに対して、Android上でChrome OSを実行するための仮想化ツールの提供を行っているとのこと。



ただ、この機能が将来的にPixelに搭載されるものなのかどうかはわからないそうです。



Googleはかつて、AndroidとChrome OSを統合する「Andromeda」という計画に積極的に取り組んでいた時期がありました。しかし、「端末が登場するのではないか」といううわさまでは出たものの、この計画はそれ以上進展しませんでした。



GoogleのAndroidとChrome OSを統合させた新OS「Andromeda」が複数端末から登場? - GIGAZINE





なお、Android Authorityによれば、2016年後半にAndroid・Chrome OS・Google Play担当のバイスプレジデントだったヒロシ・ロックハイマー氏はポッドキャストで「Chrome OSとAndroidを統合する意味がありません。どちらも成功しているので、お互いに利益を得られるようにしたいだけです。それが、AndroidにChrome OSのシームレスアップデートを導入した理由であり、Chrome OSでAndroidアプリをサポートした理由です。『他家受粉』のようなことはもっと起きていくでしょう。しかしそれは、1つにすることではありません」と語っていたとのことです。