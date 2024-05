Googleフォトに「これまで訪れた国立公園の中で最高の写真を見せて」などの質問に答えてくれるAI機能「Ask Photos」が導入される

GoogleフォトにAIの「Gemini」が統合され、ユーザーが質問を投げかけるだけで過去に撮影した写真や動画を簡単に検索できるようになることが明らかになりました。 Ask Photos: New AI feature coming to Google Photos https://blog.google/products/photos/ask-photos-google-io-2024/

・関連記事

GoogleがAIによる「詐欺電話の検出」や「YouTubeの動画からの検索」機能を発表 - GIGAZINE



ChromeがGoogleのAI「Gemini Nano」内蔵へ、2024年6月リリースのバージョン126から - GIGAZINE



Googleが第6世代TPU「Trillium」発表、TPU v5eよりも1チップ当たり4.7倍優れたパフォーマンスと67%優れたエネルギー効率でGoogle CloudのAIを支える - GIGAZINE



Googleが映像と音声を理解して質問に答えるGPT-4oっぽいAIエージェント「Project Astra」を発表 - GIGAZINE



Googleが高速かつ高性能な軽量AIモデル「Gemini Flash」を発表、Gemini Proの10分の1の価格で性能は同等クラス - GIGAZINE



GoogleがGemini 1.5 Proのアップデートを実施、コンテキストウィンドウを従来の100万トークンから200万トークンに拡張 - GIGAZINE



顔面でマウスカーソルを操作する「Project Gameface」がオープンソース化されAndroidで利用可能に - GIGAZINE



Googleが「動画で検索する機能」を発表するもデモ動画に致命的なミスが見つかる - GIGAZINE





2024年05月15日 13時08分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.