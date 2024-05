飛行機の中でMeta Quest 2／Quest 3が使える「トラベルモード」のベータ版をMetaがリリース

・関連記事

VRヘッドセットを装着しながら日常生活を送ることは可能なのか? - GIGAZINE



Metaのスマートグラス「Ray-Ban Meta」でビデオ通話が可能に&AIアシスタント「Meta AI」のベータ版も北米で展開開始 - GIGAZINE



Meta QuestのOS「Meta Horizon OS」をサードパーティー企業に開放するとMetaが発表、Microsoftと「Xbox限定版Meta Quest」を準備&ASUSやLenovoが対応デバイスを開発中なことも明らかに - GIGAZINE



Apple Vision Pro・Meta Quest 3・Quest ProをCTスキャンして比較することで見えるAppleとMetaの設計思想の違いとは? - GIGAZINE



MetaのVR・AR研究部門「Reality Labs」はいかにしてOculus Quest 3に到達したのかがよくわかる設立10周年記念ムービーが公開 - GIGAZINE



Metaは2022年6月以降VR部門で毎月1600億円もの損失を記録している - GIGAZINE

2024年05月14日 11時23分00秒 in ハードウェア, 乗り物, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.