NVIDIA製ワークステーションGPU搭載＆メモリを簡単に交換できるノートPC「ThinkPad P1 Gen 7」をLenovoが発表
Lenovoが2024年4月23日にモバイルワークステーション「ThinkPad P1 Gen 7」を発表しました。ThinkPad P1 Gen 7はLPCAMM2規格のメモリを搭載しており、簡単にメモリを交換できるのが特徴です。
Lenovo Unveils Its New AI-Ready ThinkPad P1 Gen 7 Mobile Workstation - Lenovo StoryHub
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/lenovo-unveils-its-new-ai-ready-thinkpad-p1-gen-7-mobile-workstation/
ThinkPad P1 Gen 7はCPUにIntel Core Ultraを採用し、GPUはゲーミング向けのNVIDIA GeForce RTX 40シリーズもしくはワークステーション向けのNVIDIA RTX Ada Generationシリーズから選択可能です。搭載可能GPUの中で最上位モデルの「NVIDIA RTX 3000 Ada Generation laptop GPU」は319TOPSの処理性能を備えており、AI関連処理を高速に実行できます。
また、ThinkPad P1 Gen 7には薄型軽量かつ高速なLPCAMM2規格のメモリが搭載されており、メモリのデータ転送速度は7467Mメガトランスファー毎秒(MT/s)に達するとのこと。LPCAMM2規格は取り外しが容易なことも特徴で、以下のムービーでは実際にThinkPad P1 Gen 7を分解してメモリを取り外す様子を確認できます。
New Laptop Memory Is Here! LPCAMM2 Changes Everything! - YouTube
ThinkPad P1 Gen 7の底面パネルを取り外した状態が以下。赤枠の部分にメモリが搭載されています。
メモリはドライバーを使って簡単に取り外し可能です。
なお、ThinkPad P1 Gen 7は2024年5月にアメリカで発売予定で、予想最低価格は2619ドル(約40万6000円)です。
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