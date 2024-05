北朝鮮のハッカーが韓国の防衛請負業者10社に何か月もハッキングしていたことが判明

韓国の防衛技術を盗むために、北朝鮮ハッカー集団が韓国の防衛産業に対して組織的な攻撃を行っていたことが発覚しました。 N. Korean hackers breached 10 defense contractors in South for months, police say https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1137990

・関連記事

北朝鮮の軍事衛星打ち上げを受けたハッカー集団「キムスキー」への制裁をアメリカが発動 - GIGAZINE



北朝鮮政府のマルウェア7つをアメリカのサイバー司令部が正式公開 - GIGAZINE



社用PCで転職用の課題に取り組んだら実は北朝鮮ハッカー集団「Lazarus」による攻撃で会社全体が被害に遭う事態に - GIGAZINE





2024年05月04日 08時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.