全米1位を獲得したApple公認エミュレーターアプリ「Delta」のiPad版リリースへ



iPhone向けにリリースされている任天堂ゲーム機のエミュレーターアプリ「Delta」のiPad版をリリースすると、開発者のRiley Testut氏が発表しました。



Appleは2024年4月上旬にApp Storeの審査ガイドラインを更新し、著作権を侵害しない限りでレトロゲーム機のエミュレーターアプリをリリースすることを認めました。



Deltaはゲームボーイアドバンスのエミュレーターアプリ「GBA4iOS」を開発したTestut氏が完全無料で公開するアプリで、ファミコン、スーパーファミコン、ゲームボーイ、NINTENDO64、ニンテンドーDSなど、任天堂製のゲーム機に対応したエミュレーターです。



Deltaは、Appleが審査ガイドラインを更新した直後の2024年4月17日にApp Storeで公開されました。公開直後にはアメリカでダウンロードされたアプリランキングで1位に輝くほどの人気を博したとのこと。また、Testut氏はEU限定で使えるサードパーティー製アプリストア「AltStore PAL」を公開しており、そこでもGBA4iOSやDeltaを公開しています。



Testut氏によると、もともとDeltaはAltStore PALだけでリリースする予定だったものの、Appleの審査ガイドライン変更をうけてApp Storeでも配信されることとなり、次のメジャーアップデートであるバージョン1.6でiPad版をリリースすることになったとのこと。





また、ユーザーからはデバイス間でのマルチプレイに対応してほしいという声があがっているそうで、Testut氏は「皆さんと同じように、私たちも対応を強く望んでいます!私たちも本当にワクワクするようなアイデアを計画していますが、すべてを実装するには時間がかかりそうです」と述べており、短期的にはiPad版のサポートや改善を優先し、その後からマルチプレイ機能の搭載に着手すると述べています。