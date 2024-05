どの血液型にも輸血できる万能血液製剤への新たな道を開く酵素が見つかる

Enzymes open new path to universal donor blood https://www.dtu.dk/english/newsarchive/2024/04/enzymes-open-new-path-to-universal-donor-blood ABO式血液型は、1900年にオーストリアの病理学者だったカール・ランとシュタイナーによって発見された血液分類法で、血中に存在する「抗原」と「抗体」で血液を4タイプに大別します。例えば、血液型がA型の人には「A型抗原」と「抗B抗体」が、血液型がB型の人には「B型抗原」と「抗A抗体」があります。もし、A型の人にB型の血液を輸血してしまうと、「A型の血液に含まれる抗B抗体」に「B型の血液に含まれるB型抗原」が反応してしまい、血球が凝集したり破壊されたりしてしまい、命にかかわります。

・関連記事

2024年05月01日

