6億人以上のDiscordユーザーをスパイしていた「Spy Pet」が閉鎖される、Discordは法的措置を検討



Discordから40億件以上のメッセージと、約6億2000万人のユーザーのデータを抜き取って販売していた「Spy.pet」が閉鎖されました。Discordは、Spy.petに関連したアカウントを停止させるとともに、法的措置を検討していると発表しています。



Discordのメッセージをスクレイピングして販売する「Spy.pet」に対しては、純粋なプライバシーの問題のほか、同意なく収集された個人情報、特に子どものデータの取り扱いを規定したEU一般データ保護規則(GDPR)に違反している疑いが指摘されていました。



また、集められたDiscordユーザーのデータは、過激な嫌がらせやストーキングにより複数の自殺者を出している掲示板「Kiwi Farms」にも提供されていたことが発覚しています。



この問題に対し、Discordは「調査中のためこの件に関するコメントは控える」としつつも、「利用規約とコミュニティガイドラインに違反する行為があったと判断した場合、ポリシーを執行するための適切な措置をとります」と述べていました。





そして、報道から約1週間後の2024年4月26日に、Spy.petがオフラインになったことがIT系ニュースサイトの404 Mediaによって報じられました。伝えられるところによると、Spy.petは一時1万4000のDiscordサーバーをスクレイピングしていましたが、この数は4月25日までにゼロになったとのことです。



Discordはメディアに対し、「当社のサービスのスクレイピングと、ユーザーアカウントを不正に自動化したセルフボットは、当社の利用規約とコミュニティガイドラインへの違反です。私たちのセーフティチームはこの活動を入念に調査し、Spy.petのウェブサイトと関係があると思われるアカウントを特定しました。その後、このアカウントを閉鎖しました」と話しました。





一方、404 Mediaの取材を受けたSpy.petの管理人は、Discordがサイトのボットの一部を停止させたことは認めましたが、巡回していたDiscordサーバーのカウンターがゼロになったのはSpy.petのコードを書き換えたためだと主張しました。また、Spy.petのサイトが消滅したのはDiscordの対応とは無関係であるとして、報道を否定しました。



Spy.petの管理人はまた、Discordから収集したデータをKiwi Farmsに提供していたことが報じられているにもかかわらず、「Spy.petは嫌がらせのためのツールではありません」としています。



前述の通り、Spy.petはEUのGDPRやアメリカの児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)に抵触していたと見られているため、もしDiscordが行動を起こさなかったとしても、長続きはしなかったと考えられています。



Spy.petは、インスタントメッセージアプリ・Telegramへの投稿で「spy.petは停止されました。5時間以内にバックアップドメインを設定し、レジストラとの交渉を始めます」と述べており、今後復活する可能性は残っています。





しかし、Discordはアカウントの停止に加えて「適切な法的措置を検討しています」と述べているため、「何らかの形で復活するとしないとにかかわらず、Spy.petにはこの先さらなる困難が待ち受けているかもしれません」と、IT系ニュースサイト・PC Gamerは指摘しました。