Amazonギフトカードなどと引き換えにPCのリソースを借りてAIポルノを生成する試みが行われている



クラウドコンピューティングとAIテクノロジーを扱う企業のSaladが、AmazonギフトカードやSteamのゲームコードなどと引き換えに、PCの余剰リソースを利用してAIポルノの生成を行っていることがわかりました。



Saladは、ユーザーからGPUやCPU、帯域といったリソースを提供してもらうのと引き換えに、Salad Storeで使用できる「Balance」を支払います。



Salad Storeでは、AmazonギフトカードやSteamゲームキー、DiscordのNitroなどの購入が可能です。



ニュースサイト・404mediaによると、Saladはこうして得たリソースでAIによるポルノ生成を行っているとのこと。ポルノ生成は設定によりオプトアウトできるほか、一部の国では法律を理由として、最初からオプトアウトされているそうです。



ポルノ生成を行わないように設定すると報酬が減るのではないかという質問に対して、Saladは「特定アダルトコンテンツのワークロードに対する需要が高い場合には、収益が少し減ることがあるかもしれませんが、我々は(AIによるポルノ生成を)ビジネスモデルの中核にする予定はありません」と説明しています。





404mediaによれば、Saladのクライアントの1つとして、特定人物のAIモデルに対して報奨金を出すシステムを導入したCivitaiが含まれているとのこと。



なお、Civitaiは404mediaの取材に対して「Saladは時間帯によって、画像生成の一部を担っています。需要の大きさに応じて、Saladとともにサービスを拡大していきます」と答えており、Saladのリソースの多くがCivitai向けの画像生成に用いられていたことが示唆されています。