2024年04月21日 18時00分 ゲーム

なぜ人は農耕ゲームやトラック運転シミュレーションのような「労働を体験するゲーム」にハマるのか?

by Sarah Andrea Royce



カントリーライフ体験ゲーム「スターデューバレー」や、トラックドライバーとしてヨーロッパを駆け巡る「Euro Truck Simulator」シリーズなど、何らかの職業を体験するジャンルのシミュレーションゲームは多くのゲーマーから支持を集めています。なぜ人はゲームコントローラーを握ってまで仕事に没頭するのかについて、産業心理学者でゲーム作家のジェイミー・マディガン氏が論じました。



Why Do People Play Jobs? | The Psychology of Video Games

https://www.psychologyofgames.com/2017/08/why-do-people-play-jobs/



The psychology of why video game farming is so satisfying | Popular Science

https://www.popsci.com/health/stardew-valley-psychology-farming/



戦闘機や巨大メカを駆るゲームとは異なり、農業機械やトラックなどを操縦するシミュレーター系ゲームの多くは平凡な仕事をリアルに再現することに力点を置いており、ゲームの内容も比較的に地味なものになります。



「毎日何時間も仕事をしている人が、ゲームの中でも喜んで働いているのはなぜ?」と不思議に思う人もいるかもしれませんが、マディガン氏によると心理学でアプローチすればそれほど奇妙な話ではないとのこと。





大抵の人は生計のために仕方なく働いており、また理想の仕事に就ける人はごく一握りです。しかも、現実の仕事の多くは成果や目標が曖昧で、トラブルもよく発生し、自分の力ではどうすることもできないことばかりでストレスがたまります。



しかし、ゲームは違います。給料のような外発的動機付けが発生しない分、ゲームの中の仕事は労働者なら誰もが憧れるような職業体験や、有能なマネージャーなら是非とも取り組んでみたいと思えるチャレンジ、つまり内発的動機づけが得られるようデザインされており、プレイヤーには確かな目標、明確なフィードバック、乗り越えられる課題、そして予測可能な報酬が用意されています。



労働者のやる気を引き出す方法論として、産業心理学の分野で主流のモデルのひとつが、自己決定理論(SDT)です。アメリカの心理学者のエドワード・L・デシ氏とリチャード・M・ライアン氏は、SDTを発表した論文の中で、「内発的動機づけには有能感、自律性、関連性の3要素がある」と論じました。



このうち、有能感は「習熟(マスタリー)」とも呼ばれ、自分が何かに上達しているという実感を意味します。また、自律性は自分がタスクの実行方法についての選択肢を有しているという感覚です。そして、関連性は自分のしていることが他の人に重要なものだと感じられることです。





労働をシミュレーションするゲームが、人生の息抜きにピッタリだという点は、イギリスのヨーク大学とスイスのバーゼル大学の研究者らが2019年に発表した研究でも裏付けられています。



家族の問題や人間関係のトラブルなど、人生の困難に直面した人にどんなゲームをプレイしていたかをインタビューしたこの研究では、複数の人が「ポケットモンスター」シリーズや「オーバーウォッチ」と並んで、「スターデューバレー」が困難を乗り切る助けになったと話したことが報告されました。



マディガン氏は「有能感、自律性、関連性を刺激する方法はたくさんあり、その多くが優れたゲームデザインと一致しているのも偶然ではありません。ゲームデザイナーたちは、プレイヤーにゲームを進める中で上達してもらい、少しずつ難易度を上げつつ、その成果がNPCや他のプレイヤーにとって意味あるものだと感じさせているのです」と述べました。