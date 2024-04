2024年04月21日 23時00分 ソフトウェア

レトロゲーム機のエミュアプリが認められているApp Storeでゲームキューブ&Wiiエミュレーター「DolphiniOS」が出ないのはなぜなのか?



2024年4月、App Storeのアプリ審査ガイドラインが新しくなり、レトロゲーム機のエミュレーターアプリのリリースが認められるようになりました。さっそく、Deltaなどのエミュレーターが人気を博する一方で、ニンテンドーゲームキューブやWiiのエミュレーターであるDolphiniOSがリリースされていないことについて、開発に携わるOatmealDome氏が事情を明らかにしています。



DolphiniOSは、Windows・macOS・Linux・Android向けのニンテンドーゲームキューブ&Wiiエミュレーター「Dolphin」からフォークしたiOS向けエミュレーターのプロジェクトとして、2019年12月に最初のバージョンがリリースされました。



記事作成時点での最新安定版は2022年5月リリースのVersion 3.2.0、ベータ版としては2024年1月に最新のVersion 4.0.0 beta 7がリリースされています。



DolphiniOSはiOSおよびiPadOS向けのアプリなので、2024年4月以降はApp Storeでも配信ができるようになったはずであり、実際に「App Storeで配信しないんですか?」という問い合わせも多数届いているそうですが、OatmealDome氏は「残念ながらノーです」と回答しています。





その理由はJITの使用をAppleが認めていないからだそうです。



iPhoneやiPadでゲームキューブやWiiのゲームをプレイするにあたっては、ゲームキューブやWiiに搭載されているCPUがPowerPCベースなので、ゲームのコードをPowerPC向けからARM向けに変更する必要があります。DophinやDolphiniOSでは、JITコンパイラを利用して、PowerPC向けコードをARM向けに変換しています。



しかし、AppleはiOSでのJITコンパイラ使用をSafari、およびEU圏での代替ブラウザにしか認めていないとのこと。



OatmealDome氏は、JITサポートのためのDMA相互運用性リクエストをAppleに提出しましたが、数週間前に拒否されたそうです。



拒否された理由は明らかになっておらず、OatmealDome氏はAppleがセキュリティリスクを恐れている可能性があると述べています。



OalmealDome氏によれば、JITコンパイラを利用せずにDolphinおよびDolphiniOSを動かすことは可能なものの、実行速度が落ちてしまうとのこと。



以下がその実例動画で、JITありだと普通にゲームがプレイできていて、違和感はありません。



DolphiniOS with JIT Enabled - YouTube





しかしJITなしで、代わりにインタープリターを用いてPowerPCコードを実行した場合、音が飛び、ゲームの実行速度も遅くなって、とてもまともにプレイできる状態ではなくなるのがわかります。iPhone 15 Pro Maxですらこの状態だとのこと。



DolphiniOS without JIT (using Interpreter) - YouTube





OalmealDome氏は、JIT不使用のDolphiniOSをApp Storeに登録・公開することはできるものの、パフォーマンスの点でユーザーから苦情が殺到すると考えられるため、App Storeでの配布は前向きに検討しつつ、AppleがJITに対する制限を緩和しない限りは難しいという見解を示しています。