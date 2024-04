半導体と金属の間に電流を流して物体から熱を逃がす「熱電冷却」とは？

・関連記事

周波数6.2GHzを達成したIntel Core i9-14900KSが登場、性能も価格も高いので金に糸目をつけない愛好家向けとの評価 - GIGAZINE



NVIDIAが「消費電力1000Wの爆熱GPU」を開発中か - GIGAZINE



Intel第14世代Coreのハイエンドモデル「Core i9-14900K」海外レビューまとめ、Core i9-13900Kからは微々たる変化でCPUクーラー必須の激アツモデル - GIGAZINE





2024年04月21日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.