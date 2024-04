イーロン・マスクVSブラジル司法について連邦下院司法委員会が「表現の自由を守るべき」とマスク側の立ち位置を表明する中間報告書を発表

by Alpha Photo 2024年4月上旬、ブラジル最高裁判所がX(旧Twitter)の特定アカウントをブロックするよう命令し、これに対してXやイーロン・マスク氏が異議を唱える騒動に発展しています。アメリカの下院司法委員会がブラジルの最高裁判所の命令に関する中間報告書を発表し、最高裁判所の命令は表現の自由を脅かす検閲である可能性を示しました。 Brazilian Government Forced Censorship on X: New Report Reveals | House Judiciary Committee Republicans https://judiciary.house.gov/media/press-releases/brazilian-government-forced-censorship-x-new-report-reveals

2024年04月19日 11時58分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

