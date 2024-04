日本の紙幣のもとになるミツマタはほとんどがネパールで作られている

日本の紙幣の原料に使われるのは「ミツマタ」という植物です。かつては日本でも多く栽培されていましたが、2005年以降は生産量が減り、その多くをネパールから輸入しているそうです。 かんぽうWEB+SHOP https://kanpo.net/webplusshop/02_aboutmat.html On Himalayan Hillsides Grows Japan’s Cold, Hard Cash - The New York Times https://www.nytimes.com/2024/04/15/world/asia/nepal-japan-yen-argeli.html

2024年04月19日 22時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

