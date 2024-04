世界最小サイズのWiiが登場、大きさはトランプとほぼ同じで体積は実機のわずか7.4％

任天堂の「 Wii 」を1/2.38スケールで小型化したという、世界最小のWiiを自作した人が現れました。 GitHub - loopj/short-stack: World's Smallest Nintendo Wii, using a trimmed motherboard and custom stacked PCBs https://github.com/loopj/short-stack 制作したのはエラー監視ツール「Bugsnag」の共同創業者兼CEOで、さまざまなオープンソースソフトウェアも手がけている ジェームズ・スミス 氏です。 スミス氏によれば、制作したWiiはスケールが1/2.38で、およそトランプの束とおなじぐらいの大きさ。体積は実機の7.4%相当で、もしこの自作の小型Wiiを実機内に詰め込むとしたら13台は入ります。

・関連記事

4Kディスプレイ搭載&重さ30kgの超大型Nintendo Switchを自作した猛者が登場 - GIGAZINE



手のひらサイズの「ゲームキューブクラシック」を自作してしまった猛者が登場、もちろん実際にプレイすることも可能 - GIGAZINE



世界最小のキーホルダーサイズでファミコン・スーファミ・ゲームボーイ・GBAをプレイ可能なエミュレーターがスゴイ - GIGAZINE



新色発売に合わせてレゴで作られた巨大ニンテンドーDSiがニューヨークで展示される - GIGAZINE



世界最小、ペーパークラフトで作ったニンテンドーDS Lite - GIGAZINE



2024年04月18日 17時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.