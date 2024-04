「AIは人間より高性能だが一部のテストでは人間の方が優秀」「高性能AIの学習コストは数百億円」などをまとめたスタンフォード大学のレポート「AI Index Report 2024」が公開される

・関連記事

「AI開発で企業は学会よりも先行」「AIは環境を助けると同時に害も」「世界最高の新人科学者はAI」「AIの悪用に関するインシデントの数は急速に増加」などAIの実態をレポートする「AI Index Report 2023」をスタンフォード大学が公開 - GIGAZINE



AIシステム開発で起こりがちな重大トラブルとそれを対策する方法とは? - GIGAZINE



NVIDIAのCEOが「AIがコードを書くのでもうプログラミングを学ぶ必要はない」と発言して議論を巻き起こす - GIGAZINE



世界のトップAI研究者の約50%が中国出身であることが判明 - GIGAZINE



世界初の「AI規制法」を欧州議会が賛成多数で承認 - GIGAZINE



2024年04月16日 19時40分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.