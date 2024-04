Adobe Premiere Proに生成AIで「映像内のオブジェクト追加・削除」「フレームの追加」「映像素材の生成」を実行する機能が2024年中に搭載される予定

・関連記事

Adobeが生成AI搭載の音楽版Photoshop「Project Music GenAI Control」を発表 - GIGAZINE



Adobeの画像生成AI「Firefly」のAIモデルが「Firefly Image 2 Model」など3モデルにアップデート、人間のレンダリングが向上しよりリアルな表現が可能に - GIGAZINE



Adobe Summit 2024において画像生成AI「Firefly」のアップデートや新たなイノベーションの発表が行われる - GIGAZINE



Adobeの画像生成AI「Firefly」の学習用データセットにMidjourneyなど別の画像生成AIが生成した画像が全体の約5%ほど混入していることが判明 - GIGAZINE



無料で多機能な動画編集ソフトのiPad版「DaVinci Resolve for iPad」を触ってみた - GIGAZINE

2024年04月16日 11時12分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.